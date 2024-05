25. und 26. Mai Jede Menge Musik auf dem Webermarktfest

Für Familien wird am Sonntag jede Menge Programm geboten. Neben dem Trödel- und Handwerkermarkt gibt es in diesem Jahr erstmals ein Kinderland auf dem Friedensplatz mit einer Lok, Süßigkeiten, Glitzertatoos, Kinderschminken und einem Spurenleser. Direkt an den Friedensplatz schließt sich der Kindertrödel auf der Friedenstraße an. Am Wertmarkenstand und beim Juwelier Ehrlich gibt es eine „Schatzkarte“ für Kinder. Damit kann das ganze Webermarktfest erkundet und Stempel gesammelt werden. Kinder mit einer komplett ausgefüllten Karte erhalten zur Belohnung einen kleinen „Schatz“ für zu Hause. Zahlreiche Vereine stellen ihre Angebote an dem Tag vor.