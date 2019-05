Großveranstaltung : Webermarktfest trotzt dem Regen

Die Besucher genossen das Fest trotz des widrigen Wetters. Foto: Norbert Prümen (nop)

Nieukerk Die große Veranstaltung des Nieukerker Werberings hatte zwar mit dem Wetter zu kämpfen, doch sowohl die Anbieter im Ortskern als auch die vielen Besucher ließen sich vom Nass nicht beeindrucken und hatten einen schönen Tag.

Von Christoph Kellerbach

Das regnerisch-ungemütliche Wetter versuchte, dem Webermarktfest am Wochenende einen Strich durch die Rechnung zu machen. Am Samstag wurde wegen der vom Himmel fallenden Wassermassen der abendliche Auftakt um etwa eine Stunde nach hinten verschoben, doch die Besucher blieben tapfer. Sie saßen den Regen aus, bevor die „Treuen Musikanten“ die Schauer regelrecht wegsangen. Ein Flashmob der Showtanzgruppe „Cai-Piranha’s“ und Live-Musik von „Kings for a day“ sorgten dann für einen kühlen, aber gelungenen Abend.

Am Sonntag tauchten die verschiedenen Stände und Trödelanbieter direkt mit vielen Plastikplanen auf, um ihre Angebote und Schätzchen vor dem Wetter zu schützen. Auch an diesem Tag war der Anfang ungemütlich, was gut 200 Besucher nicht daran hinderte, beim großen ökumenischen Sonntagsgottesdienst dabei zu sein. Anschließend wurde ein neuer Feuerwehrwagen vorgestellt und gleich eingesegnet.

Info Eckdaten zum Webermarktfest Geschichte In diesem Jahr fand das Webermarktfest zum 18. Mal statt. Gleichzeitig feiert der Werbering Nieukerk sein 40-jähriges Bestehen, und die Gemeinde Kerken wird sogar 50. Jahre alt. Finanzen Das Webermarktfest wird gesponsert von der Gemeinde Kerken, der Brauerei Warsteiner sowie der Sparkasse Krefeld. Angebote Der Heimatverein bot erstmalig Ortsführungen durch Nieukerk an, da eine Kirchturmführung nicht möglich war. Außerdem luden dieses Jahr eine Autoschau und eine große Gastromeile zum Verweilen ein.

„Wir hoffen, dass wir jetzt gut durch den Tag kommen“, meinte der Vorsitzende des Werberings Nieukerk, Harald Giese, mit einem Blick in Richtung Himmel. „Als es am Samstag pünktlich zum Beginn anfing zu regnen, da hatte ich schon die Tränen in den Augen. Doch die Gäste haben uns trotz der widrigen Umstände die Treue gehalten. Das war sagenhaft.“

Die Musiker der Formation „Samba X“ brachten brasilianisches Flair nach Nieukerk. Foto: Norbert Prümen (nop)

Bei der festlichen Eröffnung am Sonntag erklärte Bürgermeister Dirk Möcking, „dass der Webermarkt nun volljährig ist, und der Werbering hat ihn gut großgezogen. Das gute Wetter haben wir jetzt auch verdient, denn wir haben gebetet und gehofft und es so geschafft, die Sonne wieder herbeizulocken“. Anschließend folgten ein Platzkonzert des Harmonika-Clubs Wachtendonk sowie ein reichhaltiges Live-Musik-Angebot.

„Ich habe meinem Sohn einfach sein Regenzeug angezogen, und wir sind los“, meinte Besucher Stefan Keysters und zeigte auf seinen von Kopf bis Fuß in einen gelben Anzug eingepackten Sohn Mark. Den Sechsjährigen freute das Wetter sowieso. „Schön nass“, meinte er mit leuchtenden Augen und sprang in eine Pfütze. Schminkaktionen, viel Spielzeug beim Trödelmarkt, ein Clown, erstmals eine Schiffsschaukel und noch viel mehr: Für den Spaß der jungen Besucher war gesorgt.

Die Erwachsenen konnten sich derweil bei den verschiedenen Ständen über Vereine und Politik informieren, oder auch beim Michael-Buyx-Haus vorbeischauen, in dem eine große Ausstellung die abwechslungsreichen Werke heimischer Künstler präsentierte. Für Jung und Alt war die Ausstellung im Hause Lawaczeck. Dort konnte man die abwechslungsreichen Märklin-Modelle von Karl Ingendae bestaunen. „Mein erstes Set habe ich zur Kinderkommunion bekommen, das ist schon so lange her“, erinnerte sich der Bastler. „Irgendwann hatte ich dann so viele Sachen, dass ich Modelle nicht mehr für Einzelteile auseinanderbauen musste. Das Tolle an Märklin ist, dass es nicht nur spielerisch ist, sondern man kann auch sehr viel technisch ausprobieren.“