Professionelle Anlageberatung : Neue Aufgabe für Carl Piepers

Straelen Die Gesellschaft für Unternehmens-, Vermögens- und Anlagenberatung „weASSIST“ aus Moers hat eine neue Geschäftsstelle in Straelen eröffnet. Mit Carl Piepers arbeitet dort ein erfahrener Versicherungs- und Immobilienmakler.

Die Gesellschaft für Unternehmens-, Vermögens- und Anlagenberatung „weASSIST“ aus Moers hat an der Venloer Straße 44 eine neue Geschäftsstelle in Straelen eröffnet. Die GmbH wurde 2015 in Duisburg gegründet. Heute liegt der Hauptsitz an der Franz-Haniel-Straße 16a in Moers. Geschäftsführer sind die beiden Diplom-Kaufmänner Veit Schloss und Pierre Scholz. Mit Carl „Charly“ Piepers steht allen Kunden und Interessenten ein erfahrener Versicherungs- und Immobilienmakler zur Seite.