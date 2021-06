WDR überrascht St.-Antonius-Haus in Sevelen mit Konzert : Mit Musik gegen den Corona-Blues

Sevelen Bei einem Gewinnspiel hat Thorsten Schulte-Kellinghaus für die Bewohner des St.-Antonius-Hauses in Sevelen einen Besuch des WDR-Funkhausorchesters gewonnen. Ein Trio sorgte unter freiem Himmel für eine gute Zeit.

Den Stein ins Rollen gebracht hat Thorsten Schulte-Kellinghaus, der stellvertretende Pflegedienstleiter. Über Facebook habe er die Seite des WDR besucht und ganz enfach einen Teilnahme-Button für ein Nebenan-Konzert genutzt. Er schrieb den Radiomachern, dass er das Ensemble des Funkhausorchesters nicht für sich einladen würde, sondern für die Bewohner des St.-Antonius-Hauses. Danach war Geduld gefragt, lange hörte er nichts. Schließlich wurden ein paar Detailfragen geklärt. Und am Freitagabend war es endlich soweit, und die Musiker da: Rebekka Löw an der Oboe, Felix Eberle am Fagott und Brigitte Schreiner an der Querflöte.

Nächste Konzerte Am kommenden Freitag, 18. Juni, wird ab 13 Uhr auf WDR 3 ein Lunch-Konzert aus dem Kölner Funkhaus übertragen. Am Freitag, 2. Juli, gibt’s ab 20 Uhr im Internet den Livestream des Konzertes „Thank you, Wayne!“ zu Ehren des ehemaligen Chefdirigenten Wayne Marshall. Im Radio ist dieses Konzert erst am Montag, 8. November, ab 20.04 Uhr auf WDR 3 zu hören.

Viele Musiker Der Westdeutsche Rundfunk mit Sitz in Köln beherbergt gleich zwei Orchester unter seinem Dach. Zum einem das Sinfonieorchester für den klassischen Bereich. Im Funkhausorchester, das für die gehobene Unterhaltungsmusik zuständig ist, sind auch die drei Musiker im Einsatz, die jetzt in Sevelen auftraten.

Für Schulte-Kellinghaus war der Besuch „ein schöner Start in den Sommer“, langsam komme man aus der allgemeinen Corona-Krise heraus, die Leute haben wieder Hoffnung und große Lust auf Abwechslung. „Wir haben die Möglichkeit, uns schöne neue Erinnerungen zu schaffen, das machen wir einfach zusammen“, lautete die Einladung der Musiker an die Zuhörer.

Der Einstieg verlief beschwingt mit „Azzurro“ von Adriano Celentano, passend zum strahlend blauen Himmel. So zog ein bisschen italienisches Flair in den Hof am Sevelener Seniorenheim ein. Rhythmisch ging es weiter mit Melodien, die einen großen Wiedererkennungswert haben, etwa die Eingangsmelodie vom Silvester-Klassiker „Dinner for one“ und der Titelsong von „Miss Marple“. „Den spielen wir am liebsten als ganzes Orchester“, sagte Felix Eberle, der Mann mit dem Fagott. Aber seine Kollegin Brigitte Schreiner verstand es meisterhaft, das fehlende Cembalo durch Improvisation an der Querflöte zu ersetzen.