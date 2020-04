Ratsarbeit in Wachtendonk : WBV will wieder mehr Transparenz im Gemeinderat

WBV will wieder mehr Transparenz im Gemeinderat

Ratsarbeit in Wachtendonk

Der WBV kritisiert, dass am Wachtendonker Gemeinderat vorbei entschieden wird und so vieles unklar bleibt. Foto: Klatt

Wachtendonk Der Wachtendonker Bürgerverein wirft der Fraktionsvorsitzendenrunde vor, über deren Befugnisse hinauszugehen und sich verselbstständigt zu haben. Gefordert wird die Rückkehr zum Informationsaustausch.

Es ist ein in Wachtendonk seit mehr als zehn Jahren geübtes Verfahren: Die Vorsitzenden der Ratsfraktionen treffen sich mit Vertretern der Verwaltung, um wichtige Themen im Vorfeld zu besprechen. Klagen über diese Fraktionsvorsitzendenrunde wurden nie laut. Bis jetzt. Nun übt der Wachtendonker Bürgerverein (WBV) scharfe Kritik an diesem Gremium. Der Kern des Vorwurfs: Es überschreite seine Kompetenzen.

Als Beispiel führt die WBV die Niederschrift der Ratssitzung vom 5. März zum Thema „Gutachten zur Jugend- und Sozialarbeit“ an: Annette Merseburg von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, dass gemeinsam mit den Fachkräften unter externer Moderation potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet und auf dieser Grundlage ein Konzept erstellt wird. Eine Befragung durch einen Gutachter hält sie nicht für zielführend. Die Fachbereichsleiterin Angelika Trost entgegnet, dass das vorgeschlagene Vorgehen in der Fraktionsvorsitzendenrunde abgestimmt wurde und daher von den Anträgen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und CDU abweicht.

In der Fraktionsvorsitzendenrunde komme es also zu Abstimmungen. „Dies können wir als WBV nicht weiter tolerieren, da diese Vorgehensweise weder legal noch demokratisch ist.“

Für einen der Fraktionsvorsitzenden, Ludwig Ramacher von Bündnis 90/Die Grünen, ist die Kritik „in der Art der Darstellung höherer Blödsinn“. Die von der WBV monierte Sitzung habe fünf Stunden gedauert und sich auf die Haushaltsanträge der Fraktionen bezogen. Die Anträge seien sortiert worden, ob sie Chancen auf Annahme haben, und da, wo Einigkeit bestand, in Listen zusammengefasst worden, die als Paket dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat vorgelegt werden sollten. „Ohne diese Vorarbeit würde die Arbeit viel länger dauern.“ Auch die WBV sei all die Jahre in der Fraktionsvorsitzendenrunde vertreten. Und schließlich könne jedes Ratsmitglied nach seinem Dafürhalten anders abstimmen.