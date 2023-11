Willi Girmes singt am Freitag bei „Heiß auf Eis“ in Geldern Mit Liedern über die Liebe für Gänsehaut sorgen

Interview | Geldern · Neu bei „Heiß auf Eis“ in Geldern sind in diesem Jahr die „Freutage“. Nach dem Auftakt mit DJ Kaufi konnte mit „Back to Disco“ ist am Freitag der niederrheinische Stimmungsgarant Willi Girmes zu erleben. Was er für diesen Abend im Advent plant.

21.11.2023 , 16:00 Uhr

Im Jahr 2006 schrieb Willi Girmes für seine Tochter Isabell das Lied „Weihnachten im Kinderzimmer“. Foto: Girmes