Städtisches Gymnasium Straelen Spannende Tage am Collège de l‘Euron in Bayon

Am Nachmittag kamen die Schüler am Collège de l‘Euron in Bayon an und wurden von Madame Bazin, der Deutschlehrerin der Schule, und den französischen Austauschschülern empfangen. Das Wochenende verbrachten die Schüler mit ihren Gastfamilien, bis es dann Montag um 8 Uhr erstmals in die französische Schule ging. Bereits am ersten Tag fielen Unterschiede zwischen den beiden Schulsystemen auf. So sorgte die Mittagspause, „die in Frankreich wohlgemerkt anderthalb Stunden geht“, betont Milena Eisenhauer aus der 9c, für große Freude unter den Schülern.