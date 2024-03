Stefan Rouenhoff im Austausch mit Rudolf Swertz Bürokratie bremst die Wirtschaft aus

Politik im Gespräch mit der Wirtschaft: Der Bundestagsabgeordnete des Kreises Kleve, Stefan Rouenhoff (CDU), traf sich in Goch zu einem Austausch mit Rudolf Swertz, dem Geschäftsführer von sechs Hagebaumärkten und acht Bauzentren am unteren Niederrhein. Ausgangspunkt dafür war die bundesweite Kampagne ,Bau-Stopp auflösen‘, die von der Hagebau (Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG) in Deutschland initiiert wurde. Im Mittelpunkt des Gesprächs von Swertz und Rouenhoff standen die massiv gestiegenen bürokratischen Anforderungen, mit denen der deutsche Mittelstand und auch die Betriebe am Niederrhein konfrontiert sind, sowie die schwierige wirtschaftliche Lage in der Baubranche.