Walbecker Herrenrunde wurde vor 50 Jahren gegründet Der Club 73 und seine „Sandy-Bar“

Die Herren sind heute in einem etwas gesetzterem Alter. Das war vor 50 Jahren – dem Gründungsjahr des „Club 73“ noch ein wenig anders. Damals, anno 1973, als Bayern München mit Franz Beckenbauer zum dritten mal Deutscher Meister wurde und in Deutschland die 0,8-Promille-Grenze eingeführt wurde, spielten die Herren alle noch aktiv Fußball. Wie es früher üblich war, trafen sich die Fußballer auch in der Woche zum Trainingsausklang im Vereinslokal „Haus Eyckmann“, wo allerdings nicht unbedingt über die Taktik für das nächste Meisterschaftsspiel gesprochen wurde. An einem dieser Abende wurde dann die Idee geboren, sich auch privat regelmäßig in geselliger Runde beim Knobeln zu treffen. Weil man gerade das Jahr 1973 schrieb, nannte sich der kleine Club einfach nach der Jahreszahl „Club 73“.