Jahresprogramm in der Blumenstadt Weihnachtsmarkt in Straelen 2023 länger genießen

Ein recht kurzes Vergnügen war bisher der Weihnachtsmarkt in Straelen. Nur am ersten Advents-Wochenende wurden die Besucher der Blumenstadt auf dem Marktplatz und in den angrenzenden Straßen auf das Fest eingestimmt. Das wird dieses Jahr anders. Erstmals findet der Straelener Weihnachtsmarkt an zwei Wochenenden statt – vom 1. bis 3. Dezember und vom 8. bis 10. Dezember.