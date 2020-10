Kostenpflichtiger Inhalt: Erwartungen an die Kommunalpolitik : Was sich die Gelderner wünschen

Nach der Kommunalwahl startet für den Gelderner Stadtrat bald das politische Tagesgeschäft. Er tagt normalerweise im Bürgerforum. Archivfoto: seyb Foto: Gerhard Seybert

Geldern Verkehr, Finanzen, Baumaßnahmen – der frisch gewählte Stadtrat in Geldern hat viel zu entscheiden. Was liegt den Bürgern der Stadt am Herzen? Wir haben uns umgehört.