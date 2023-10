Herbst- und Kartoffelmarkt 2023 in Pont Das bietet Pont den Gästen beim Kartoffelmarkt

In Pont geht es wieder um leckere Knollen: Am Sonntag, 15. Oktober, feiert Pont bereits zum 25. Mal den Herbst- und Kartoffelmarkt. Von 10 bis 17 Uhr locken beim Silberjubiläum rund 35 Stände ins Ortszentrum. Das Erfolgsrezept hat sich in all den Jahren nicht geändert: Ponter Geschäfte und Gewerbetreibende unterbreiten ihr Angebot, und die Vereine machen deutlich, wer sie sind und was sie tun – und laden dabei dazu ein, mitzumachen.