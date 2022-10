Kommentar : Geldern als Mahnung

Meinung Herongen In der Bürgerhalle diskutierten rund 50 Heronger, was mit der alten St.-Amandus-Kirche geschehen soll. In Geldern hat man gesehen, wie man es besser nicht machen sollte.

Etwas ältere Leser werden angesichts der Diskussion um die Zukunft der alten St.-Amandus-Kirche Herongen rund 25 Jahre zurückdenken. Und dabei nach Geldern blicken. Damals wurde, mit viel Emotionen, über das Schicksal der Kapuzinerkirche diskutiert. Die Konstellation ähnelt der in Herongen: eine Jahrhunderte alte Kirche mitten im Ort. Und die Gelderner hingen und hängen an dem Gebäude so wie die Heronger an ihrer alten Amanduskirche. Die Gelderner Kirchengemeinde wollte das Baudenkmal loswerden, weil sie es sich finanziell nicht mehr leisten konnte.

Im Oktober 1999 wurde die Kapuzinerkirche für den symbolischen Preis von einer Mark an einen privaten Investor verkauft, der viele Versprechen über die Nutzung machte. Bis heute steht sie leer. Geldern sollte für die Heronger eine Mahnung sein.

