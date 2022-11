Hans-Josef Bruns hat neue Aufgaben Auf Ideensuche für Gelderns Werbering

Wie soll es in Zukunft mit dem Werbering Geldern und den vielen Veranstaltungen in der Landlebenstadt weitergehen? Die Gemeinschaft der Einzelhändler und Unternehmer steht vor einem großen Umbruch: Neben mehreren Vorstandsmitgliedern will sich vor allem auch Geschäftsführer Gerd Lange zurückziehen. Rein ehrenamtlich und ohne Hilfe von der Stadt Geldern wird sich das große Angebot nicht mehr darstellen lassen. Entsprechend hat der Vorstand des Werberings wie berichtet Politik und Verwaltung in Hintergrundgesprächen gebeten, sich Gedanken über eine Lösung zu machen. Aus Sicht der Gelderner Verwaltung soll nun Hans-Josef Bruns nach Antworten auf die offenen Fragen suchen. Als neuer Teilzeit-Mitarbeiter von Lucas van Stephoudt in der Wirtschaftsförderung ist die Zukunft von Stadtmarketing und Veranstaltungen derzeit seine Hauptaufgabe.