Wirtschaftsjunioren zu Gast in Geldern Schaffrath sieht sich gut aufgestellt

Der Frage nach der Zukunft des Geschäftsmodells in der Druckbranche konnte der Geschäftsführer mit guter Kundenstruktur begegnen. Der Markt und das Leseverhalten verändern sich. Alexander Hornen: „Wir sind in dem, was wir tun, weit vorne, weil wir uns zu anderen Marktanbietern sowohl in der Qualität unserer Produkte als auch in der Fertigungstiefe unterscheiden.“ Dabei, so Hornen weiter, lege man großen Wert darauf, sich in Sachen Nachhaltigkeit zu zertifizieren, wo es nur geht. Nach wie vor sei man bei Schaffrath vom Printprodukt überzeugt und biete ganzheitliche Lösungen an.