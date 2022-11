Marketingpreis für die „Dolly Buster“-Hortensie Pflanzenhändler benennt Blumenzüchtung nach Erotik-Darstellerin

Für die beste Marketingaktivität ging der Preis an einen Landgard-Mitgliedsbetrieb, die Kordes Jungpflanzen Handels GmbH aus Bilsen. Passend zu dem opulenten Zierstrauch „Pink Carpet Time“ mit bis zu 35 Zentimeter großen Blüten hat Kordes eine ungewöhnliche Marketingkampagne realisiert. Höhepunkt war die Taufe der „Dolly Buster“-Hortensie im „Museum of Popcorn“ in Hamburg.