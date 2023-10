Fernsehshow wird 2024 wieder in Südafrika aufgezeichnet Johannes Oerding ist wieder Gastgeber bei „Sing meinen Song“

Nach seiner großen Open-Air-Tournee mit dem „Heimspiel“ in Kapellen teilt Johannes Oerding mit, dass er auch in der nächsten Staffel von "Sing meinen Song" der Gastgeber sein wird. „Wow! Es ist immer so eine spannende und besondere Zeit für mich, mit all diesen talentierten Künstlern zusammen zu sein und Musik machen zu dürfen. Dieses Mal sind meine tollen Freunde Joy Denalane, Tim Bendzko, Eva von Juli, Emilio, Sammy Amara von Broilers und Eko Fresh mit dabei. Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Wertschätzung, zum fünften Mal so eine fantastische Runde hosten zu dürfen“, kommentiert der Popstar aus Kapellen, der in seiner Wahlheimat Hamburg lebt, die Entscheidung. Zudem dankt er seinen Fans für die „magischen, lustigen, emotionalen Augenblicke“ bei der Plan-A-Tour in diesem Jahr.