Veranstaltungen im Kreis Kleve zum Internationalen Frauentag Warum werden Frauen schlechter bezahlt als Männer?

Carla Berling hält eine Lesung mit dem Titel „Was nicht glücklich macht, kann weg“ am Donnerstag, 7. März, um 19 Uhr in der Alten Schmiede an der Wasserstraße 7 in Weeze. Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde lädt gemeinsam mit der Diakonie im Kirchenkreis Kleve zu dieser Veranstaltung ein. Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro oder im Vorverkauf für 12.50 Euro erhältlich im Rathaus Weeze und im Haus der Diakonie Goch.