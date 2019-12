Kultur-Veranstaltungen in der Region : Was im Gelderland in den ersten Januartagen läuft

Ute Gremmel-Geuchen, seit 2002 Organistin der Paterskirche und künstlerische Leiterin der Kempener Orgelkonzerte, ist beim Neujahrskonzert in Wachtendonk an der Orgel zu hören. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Es gibt keinen Grund, während der ersten Tage des neuen Jahres untätig zu Hause auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Einige Kulturveranstaltungen in der Region laden zum Besuch ein. Eine Auswahl mit Blick über die Grenze.

Der Weihnachtsbraten macht manchen immer noch träge. Der Jahreswechsel lässt manchen übernächtigt aussehen. Was hilft, um die ersten Tage des neuen Jahres mit Elan anzugehen? Ein ausgedehnter Spaziergang an der frischen Luft natürlich. Und ein Besuch von Kulturveranstaltungen. Hier ist ein Überblick über das Angebot der ersten Januartage im Gelderland, inklusive einem Blick über die Landesgrenze.

NEUJAHRSKONZERT I Der Kulturkreis Wachtendonk lädt zum Neujahrskonzert am Mittwoch, 1. Januar, ab 17 Uhr in die St.-Michael-Kirche Wachtendonk ein. Ute Gremmel-Geuchen (Orgel) und Prof. Dr. phil. Helmut Jacobs (Akkordeon) spielen Werke unter anderem von Karg-Elert, Guilmant und Piazzolla. Ute Gremmel-Geuchen studierte in Köln, Amsterdam und Stuttgart Kirchenmusik, Orgel und Cembalo. Als bekannte Konzertorganistin war sie unter anderem 2012 an einer Gesamtaufnahme des Bachschen Orgelwerks beteiligt, die mit dem renommierten „Echo Klassik“-Preis ausgezeichnet wurde. Seit 2000 ist sie Organistin der Paterskirche und künstlerische Leiterin der Kempener Orgelkonzerte. Darüber hinaus ist sie Projektleiterin des Festivals „Niederrheinische Orgelreise“, ein Projekt in Kooperation mit dem Kulturraum Niederrhein. Helmut Jacobs ist Lehrstuhlinhaber am Institut für Romanische Sprachen und Literaturen der Universität Duisburg-Essen. Er befasst sich zudem mit zeitgenössischer und klassischer Akkordeonmusik. Als Akkordeonspieler wurde er bei nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und hat bereits mehrere CDs veröffentlicht. Er beschäftigt sich im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch mit Literatur über Instrumente wie der englischen Concertina oder dem Harmonium. Im Jahr 2014 wurde Jacobs ans Central Conservatory of Music in Peking eingeladen. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter bittet am Ende des Konzertes um eine Spende.

Prof. Dr. Helmut C. Jacobs ist am Neujahrstag in Wachtendonk zu hören. Foto: Frank Preuss

Info Kunstvereine in der Region Kunstverein Gelderland Vorsitzende Inge Ruhs, Kontakt www.kunstverein-gelderland.de Kulturring Straelen Vorsitzender Alexander Voigt, Kontakt www.kulturring-straelen.de Kulturkreis Wachtendonk Vorsitzender Thomas Echelmeyer, Kontakt www.kulturkreis-wachtendonk.de Weeze Denk mal Kultur Vorsitzender Heinz Hönnekes

NEUJAHRSKONZERT II Der Kunstverein Gelderland veranstaltet sein Neujahrskonzert am Samstag, 4. Januar, in der Aula der Liebfrauenschule an der Weseler Straße 15-17. Ab 18 Uhr gastieren dort die „Glühwürmchen“. Das sechsköpfige Kölner Ensemble und Conférencier Hanns Buschmann nehmen die Zuhörer musikalisch mit auf eine Reise in die wilden 20er Jahre. Stilecht in Glitzerkleidchen mit Federboa sowie Frack mit Fliege. Da bricht für Veronika der Lenz an, und der kleine grüne Kaktus sticht. Oder eben nicht. Die „Glühwürmchen“ nehmen so manchen Song aus der Zeit vor rund 90 Jahren humorvoll auf die Schippe. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro plus Gebühr, ermäßigt 14 Euro plus Gebühr, bei Bücher Keuck und beim Bücherkoffer Derrix, beide auf der Issumer Straße in Geldern. An der Abendkasse sind die Preise 24 beziehungsweise 18 Euro.

Das Ensemble "Glühwümchen" aus Köln spielt in der Liebfrauen-Aula. Foto: Veranstalter

PLATTENBÖRSE Die Stiftung „Boeken Steunen Mensen“ (Bücher helfen Menschen) organisiert zum 34. Mal den jährlichen Bücher- und Schallplattenmarkt. Mit dem Ertrag werden Projekte in der Dritten Welt unterstützt. Im nächsten Jahr sollen in Indonesien, auf den Philippinen und in Argentinien Vorhaben mit je 20.000 Euro gefördert werden. Auf der Börse gibt es mehr als 100.000 Bücher im Verkauf, davon sind mehr als 3000 in deutscher Sprache. Die Bücher sind sorgfältig sortiert und verteilt in 60 Rubriken, zum Beispiel Literatur, Unterhaltung, Kochbücher, Religion, Kinderbücher, Geschichte und Kunst. Sie kosten zwischen 50 Cent und drei Euro. Besondere Bücher findet man in der Abteilung Spezialitäten, wo die Preise höher liegen. Sehr beliebt bei Sammlern ist die Abteilung Musik. Hier findet man eine reiche Auswahl an Schallplatten und CDs. Der Markt findet statt im Schulgebäude des Blariacumcollege, Drie Decembersingel 40, 5922BD Venlo-Blerick. Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 3. Januar, von 18 bis 21.30 Uhr, Samstag, 4. Januar, von 11 bis 17 Uhr und Sonntag, 5. Januar, von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei; Parkplätze sind genügend vorhanden. Weitere Informationen gibt es im Internet.