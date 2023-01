Schulbauprojekte in Geldern im Jahr 2023 Drei Schulprojekte vor dem Abschluss

Auch im neuen Jahr wird in Geldern mit Hochdruck an den Neubauprojekten und der Modernisierung der Schulen gearbeitet. Abgeschlossen werden soll das bis dahin größte Schulbauprojekt der Gelderner Baugesellschaft (GBG): der Komplett-Neubau der Realschule An der Fleuth am ehemaligen Standort der Geschwister-Scholl-Schule in Veert An der Ley. Im Herbst soll dort mit dem Unterricht begonnen werden können. Im Dezember 2019 hatte der Art das Projekt beschlossen, Corona-bedingt konnte der sehr ehrgeizige erste Zeitplan der Baugesellschaft nicht gehalten werden. Ebenfalls komplett abgeschlossen werden die Modernisierungsprojekte an der Albert-Schweitzer-Schule in Geldern und an der Marienschule in Kapellen. Nachdem an den beiden Grundschulen die jeweiligen Neubauten schon fertiggestellt werden konnten, stehen Anfang des kommenden Jahres noch letzte Arbeiten im Rahmen der Sanierungen der alten Gebäude an.