Unternehmerfrühstück in Weeze Spannende Einblicke in die Arbeit des Landrats

Eröffnet wird das Unternehmerfrühstück durch Georg Koenen, Bürgermeister der Gemeinde Weeze. Er spricht über lokale Wirtschaftsthemen und aktuelle Entwicklungen in Weeze. Anschließend stellt sich die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, Brigitte Jansen, den Gästen vor. Beim Unternehmerfrühstück in Weeze gibt sie einen Einblick in zurückliegende und künftige Aktivitäten der Kreis-Wirtschaftsförderung.