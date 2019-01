Gelderland : Große Löcher im Kalender der Region

In diesem Jahr gibt es in Geldern keinen Karnevalszug. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Auf manche Veranstaltungen werden die Menschen im Gelderland verzichten müssen. Arbeit für Ehrenamtliche wird immer mühsamer.

2019 gibt es in Straelen keinen Karnevalsumzug. Damit folgen die Jecken in der Blumenstadt einer Tradition, denn die „Große Karnevalsgesellschaft Narrenschiff“ lässt die bunt Kostümierten auf Wagen und in Fußgruppen nur alle zwei Jahre durch die Straßen ziehen. Dafür erleben die Straelener den mit Abstand größten närrischen Lindwurm in der Region. Und die Tollität, aktuell Prinz Hanjo I. (Erkens) thront auf dem Prinzenwagen wenige Wochen nach seiner Proklamation hoch über den jubelnden Zuschauern und erlebt den Höhepunkt seiner zweijährigen Amtszeit.

Laura I. (Topf) heißt die amtierende Karnevalsprinzessin in Geldern. Sie regiert ein Jahr. Doch auf den Höhepunkt ihrer Amtszeit wird sie verzichten müssen. Denn wenn anderswo Jecken „Helau“ rufen, bleibt es in Geldern 2019 still. Der Kinderkarnevalszug am Tulpensonntag ist abgesagt. Geldnot, Haftungsfragen sowie Frust über Gemecker und Genörgel ließen die Verantwortlichen des Karnevalsvereins KKG diesen Schritt tun. In diesem Jahr ist erst mal „Denkpause“. Fest steht nur, dass es den Karnevalszug in der gewohnten Form nicht mehr geben soll. Ob etwas und was an seine Stelle tritt, ist noch völlig ungewiss.

Info In Herongen bleibt eine Lücke Maßnahme Anfang 2018 wurde die Heronger Geschäftsstelle der Sparkasse Straelen geschlossen, nachdem die Sparkasse in der Sparkasse Rhein-Maas aufgegangen war. Aktionen Unter anderem mit einer Unterschriftenaktion und einem offenen Brief der Ortsvorsteherin bemühten sich die Heronger um Ersatz, etwa in Form einer mobilen Sparkasse. Entscheidung In der letzten Ratssitzung 2018 teilte Bürgermeister Hans-Josef Linßen mit, dass es eine mobile Sparkasse in Herongen nicht geben werden. Deren Einrichtung halte die Sparkasse Rhein-Maas wegen des hohen Aufwands für nicht gerechtfertigt.

In Kevelaer war die Musical-Night im Konzert- und Bühnenhaus lange ein großer Hit. Immer im März strömten die Massen, um sich einen Abend lang mit den Hits aus Cats, Phantom der Oper und Co. verwöhnen zu lassen. Dann schwand die Resonanz, auch eine Terminverlegung auf den Dezember 2017 brachte keine Besserung. In diesem Jahr fällt die Konzert-Nacht wohl weg.

Das gilt auch für das „Couch’n’Concert“ in Straelen. Es sollte im Sommer seine fünfte Auflage auf dem Marktplatz erleben. Doch dann trat Verkehrsvereins-Vorsitzender Martin van Bebber im November mit der Aussage an die Öffentlichkeit, dass sowohl dieses Konzert als auch das Stadtfest gefährdet seien. Die Besucherzahlen beim „Couch’n’Concert“ 2018 waren so niedrig, dass die finanziellen Reserven schwanden und damit auch die wirtschaftliche Grundlage des Stadtfestes nicht mehr gegeben war. Bis zur Ratssitzung im März muss der Verkehrsverein ein tragfähiges Stadtfest-Konzept vorlegen, um den beantragten Zuschuss von 25.000 Euro plus Mehrwertsteuer zu bekommen. Das kommt für die Organisation des „Couch’n’Concert“ 2019 zu spät. Dessen Zukunft ist offen, ebenso wie die des Stadtfestes.