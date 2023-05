Niederrheinischer Naturgartentag auf dem Hilshof Viele Infos zum Thema Naturgarten

Wie verwandle ich meinen Garten in einen naturnahen Garten? Was ist ein Naturgarten? Kann ich auch einen stilvollen Naturgarten anlegen? Wie das geht, wird am Samstag, 3. Juni, 11 bis 17 Uhr auf dem niederrheinischen Naturgartentag an vielen Ständen, in interessanten Vorträgen und lehrreichen Führungen auf dem Hilshof, Winternam 132, in Kerken gezeigt. In diesem Jahr rücken die Naturgärtner die Wollbiene als Wildbiene in den Fokus. Neben der Wissensvermittlung gibt es eine Menge Schönes und Gutes für den Garten und Leckeres für die Besucher zu entdecken.