Gesundheitsversorgung im Gelderland Krankenhauslandschaft im Kreis vor dem Umbruch

Nicht erst seit dem umstrittenen Klinikatlas und den Überlegungen zur Umstrukturierung durch das Gesundheitsministerium liefert die Versorgung vor Ort in den Krankenhäusern Gesprächsstoff. Eigentlich ist der Kreis Kleve auf dem Papier ganz gut aufgestellt. Im Kreisgebiet gibt es in sechs Kommunen ein Krankenhaus. Drei Gesellschaften sind die Träger der Hospitale. Kleve, Kevelaer, Kalkar und Goch gehören zur Karl-Leisner-Klinikgesellschaft (KKLE), Emmerich zum Pro-Homine-Verbund, zu dem auch das Krankenhaus in Wesel gehört. Geldern wiederum ist Teil der Cusanus Trägergesellschaft Trier mbH, die in drei Bundesländern insgesamt 26 Einrichtungen betreibt.