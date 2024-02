Kolping-Strickfrauen nähen ehrenamtlich für Gelderns Neugeborene Mützchen und Söckchen für Gelderns Babys

Zum Repertoire der jährlich gestrickten Unikate gehören Mützen, Schals und Socken in verschiedenen Größen. „Die, die bei uns besonders schnell sind, nähen eine Mütze teilweise in einem Nachmittag“, berichtete Hildegard Schmetter. „Jede ist selbst gemacht, dadurch sind und bleiben alle Produkte etwas Besonderes.“ Die Frauen lernen die Neugeborenen zwar (leider) nicht kennen, aber wer in Geldern geboren wird, kennt gewiss ihre Mützchen und Söckchen.