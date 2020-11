Aktion der Straelener Händlergemeinschaft „Aus Straelen“ : In Straelen sollen die Sterne leuchten

Mit diesem Plakat wirbt die Straelener Händlervereinigung für die Aktion. Foto: Verein

Straelen Statt Weihnachtsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag bieten die Mitglieder von „Aus Straelen“ im Advent zwei lange Samstage an. Und mit einer besonderen Aktion wird an die Bewohner zweier Seniorenheime gedacht.

Auf einige Aktionen in der Vorweihnachtszeit verzichtet die Straelener Händlergemeinschaft „Aus Straelen“ in diesem Jahr. So gibt es am ersten Adventswochenende keinen Weihnachtsmarkt. „Der wäre unter vielen Auflagen zwar möglich gewesen, doch die Sicherheit der Besucher und Beschicker ist oberstes Ziel“, begründet Klaudia Werdin, Vorstandsmitglied von „Aus Straelen“, den Verzicht. Der trifft auch den verkaufsoffenen Sonntag, der am 29. November geplant war und der, so Klaudia Werdin, vermutlich von der Gewerkschaft Verdi gekippt worden wäre.

Doch die Geschäftsleute in der Blumenstadt bieten Alternativen. An den Samstagen 28. November und 19. Dezember können die Straelener und Besucher von auswärts in den Läden bis um 18 Uhr einkaufen. Eine Mitgliederbefragung innerhalb des Vereins ergab eine Präferenz für zwei lange Samstag an Stelle des verkaufsoffenen Sonntags.

Info Verein hat rund 100 Mitglieder Mitglieder In der Unternehmer- und Händlervereinigung „Aus Straelen“ sind rund 100 Vertreter unterschiedlichster Branchen. Vorstand Handel Klaudia Werdin und Marta Sommerkamp Rechnungsstellung/Kasse Maria Trösser Beisitzer Steffen Borrmann, Jeanette Christen, Eddy Eickens, Beate Nowak-Poschmann, Marion Strud, Stefan Terheggen, Pia Trabandt, Thomas van den Bongard, Willi Wertenbroch Geborenes Mitglied ist der Wirtschaftsförderer der Stadt Straelen Uwe Bons

Das Bummeln durch Straelen soll zusätzlich attraktiv werden durch die Event-Beleuchtung, die nach Überzeugung der Geschäftsleute für eine schöne Adventsatmosphäre sorgt. Außerdem sollen farbige Strahler die Fassaden beleuchten und Musik aus der Konserve durch die Straßen klingen. Jedes Geschäft plant eigene Aktionen, neben den Aktionen von „Aus Straelen“.

„Selbstverständlich achten alle Ladeninhaber auf die Hygiene- und sonstigen Sicherheitsvorschriften“, betont Klaudia Werdin. Auch sei in der Stadt Platz genug, um sich beim Flanieren aus dem Weg zu gehen. Sie appelliert an die Bürger, mit dem Einkauf vor Ort den Einzelhandel in der Stadt zu stützen, damit er trotz Corona-Pandemie weiter existieren kann. „Im Internet gibt es keine Adventsatmosphäre und keine individuelle Fachberatung“, zählt sie Stärken der Geschäfte in der Stadt auf.

Eine weitere Aktion von „Aus Strae­len“ in der Vorweihnachtszeit ist „Straelener Sterne“. Die Idee dazu hatten im vorigen Jahr zwei Mädchen. „Und das wurde sehr gut angenommen, das wiederholen wir deshalb“, so Steffen Borrmann vom „Aus Straelen“-Vorstand. Und weil die Resonanz so toll war, wird das Ganze noch ausgeweitet. Wurden 2019 nur die Bewohner des Marienhauses beschenkt, kommen jetzt außerdem die Senioren des Kursana-Domizils in den Genuss.

In beiden Häusern, zu denen „Aus Straelen“ den Kontakt herstellt, können die Bewohner Wunschzettel ausfüllen. Diese Wünsche werden während des langen Samstags, 28. November, von 10 bis 18 Uhr auf Sternen am großen Tannenbaum mitten auf dem Straelener Marktplatz ausgehängt. An dem Stand vor dem Baum kann sich dann jeder einen Wunsch aussuchen, den er erfüllen möchte. Flyer mit den Informationen zu dieser Aktion liegen in den Geschäften aus.

Für die Bescherung in den beiden Seniorenheimen sorgt dann, rechtzeitig zum Fest, wieder „Aus Straelen“. Kontaktlos natürlich, wie es sich während der Corona-Pandemie gehört.