Das ist 2023 in Wachtendonk geplant Im Februar Baustart für Feuerwehrhaus

Einen Wunsch vor allem hat Sebastian Kretz für 2023. „Ich wünsche mir, dass es endlich losgeht mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses und dass der Baufortschritt lückenlos ist“, sagte der Chef der Wachtendonker Feuerwehr bei der RP-Umfrage für die Silvesterausgabe. Was den Baustart angeht, wird sein Wunsch in Erfüllung gehen. „Die Baugenehmigung liegt vor, Vergabegespräche und Ausschreibungen finden statt. Anfang Februar beginnen als erstes Gewerk die Erdarbeiten“, gab Michael van Ooyen vom zuständigen Architekturbüro Mitte am Montag Auskunft über den Stand der Dinge für Wachtendonks größtes Bauvorhaben im laufenden Jahr.