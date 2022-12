Umweltpolitik So geht es weiter mit dem Klimaschutz in Issum

Im Frühjahr konnte durch Fördermittel der Kommunalrichtlinie mit einer Fokusberatung begonnen werden. Die Fokusberatung stellt den systematischen Einstieg in das Thema Klimaschutz dar. Sie hilft vor allem kleinen Kommunen dabei, das Thema strukturiert anzugehen. Im Rahmen dieser Fokusberatung steht das Büro Wertsicht aus Aachen der Gemeinde Issum beratend zur Seite. In einem Auftaktgespräch im Mai konnte von Daniel Burghardt und dem Büro Wertsicht ein Grundstein gelegt werden. In den darauffolgenden Monaten wurde der aktuelle Stand der Gemeinde Issum im Bereich Klimaschutz ermittelt. Auch einzelne Initiativen konnten ergriffen werden.