Zirkus Florida gastiert über die Feiertage an der E-dry Premiere für Gelderns Weihnachtscircus

Schon die Deko an den Verkaufsständen im Vorzelt macht deutlich: Das ist kein normaler Zirkus, der sich gerade in Geldern an der E-dry auf seine Premiere vorbereitet, das ist ein Weihnachtscircus. Und auch im gut geheizten Hauptzelt stehen Tannenbäume, die Plätze der Logen sind mit Nikolaus-Hussen geschmückt. Für sein Gastspiel in Geldern verwandelt sich der Circus Florida über die Feiertage bis Neujahr in eine weihnachtliche Traumwelt.