Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus Nierspark. Von der Jagd auf Rinder bis zum Großbrand

Für Löscheinheitsleiter Michael Minten ein guter Grund, auf sein Team stolz zu sein. „Ich glaube, wir leisten gemeinsam gute Arbeit. Nicht zuletzt durch unser neues Feuerwehrhaus und durch die Erneuerung unserer Ausrüstung hat sich unsere Löscheinheit sehr gut entwickelt. Ich bin sehr stolz darauf, dass man sich immer auf uns verlassen konnte“, so Michael Minten, dessen Schriftführer Michael Spolders die Einsätze der Baersdonker Wehr noch einmal ins Gedächtnis rief. Kurios dabei sicherlich die Hilfe für einen Bewohner im Altenheim, der Lebensmittel in einer Kunststoffverpackung in der Mikrowelle erwärmte. Die Alarmierung durch die Brandmeldeanlage ließ nicht auf sich warten. Einfangen konnten die Feuerwehrleute etliche Rinder, die auf die benachbarte Bundesstraße hätten laufen können. Hier hatte die Polizei um Hilfe gebeten. Einen eher beklemmenden Eindruck hatte das Feuer in der Tiefgarage am Kapuzinerplatz bei der Wehr hinterlassen. Ein Einsatz, der allen vor Augen führte, dass die Gefahr auch für die eigene Gesundheit immer mit an Bord ist.