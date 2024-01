Zu Gast im Stellwerk in Nieukerk CDU geht Niers-Express-Poblemen auf den Grund

Kerken · Mitglieder der CDU Kerken besuchten am Mittwoch das Stellwerk am Bahnhof in Nieukerk. Mit den Netzbetriebsleitern der DB Netz AG sprachen sie über über die aktuelle Lage der Strecke des Niersexpress.

04.01.2024 , 13:14 Uhr

Arno Leurs (v. li.), Reiner Jahn, Andreas Geenen, Theo van Rickelen, Renate Fürtjes, Cedric Röhrich, Martin Cobbers, Ulrich Neffe und Hans Mattevi (DB Netz AG). Foto: CDU Kerken

Zum Jahresauftakt besuchten Mitglieder der CDU Kerken am Mittwoch auf Einladung des Parteivorstandes das Stellwerk am Bahnhof in Nieukerk. Netzbetriebsleiter der DB Netz AG präsentierten Funktion, Arbeitsweise und Technik des Stellwerks und beantworteten Fragen. Es entstand eine intensive anderthalbstündige Diskussion über die aktuelle Lage der Strecke des Niersexpress. „Im Nachgang zu der informativen Diskussion kann festgehalten werden, dass alle Akteure konkret anpacken müssen. Wir brauchen robustere Kabel genauso wie Entbürokratisierung und erhöhte Kapazitäten für die Strecke“, fasst Cedric Röhrich, Parteivorsitzender der CDU Kerken, zusammen. Die CDU Kerken bedankt sich bei den vier anwesenden Mitarbeitern der Deutschen Bahn für das offene Gespräch auf Augenhöhe. Man wolle auch verstehen und nicht nur kritisieren. Jetzt müsse gehandelt werden. Die nächste bürgeroffene Veranstaltung der CDU Kerken findet am Montag, 22. Januar, um 18 Uhr auf dem Ridderbeckshof statt. Geplant ist eine politische Diskussion zur Landwirtschaftspolitik mit dem Landtagsabgeordneten Stephan Wolters und dem Agrar-Blogger Willi Kremer-Schillings. Eine Anmeldung ist bis zum 15. Januar über die E-Mail Adresse roehrich@cdu-kerken.de erforderlich.

(RP)