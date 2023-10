Ausflug der CDU Kapellen Frankfurt aus großer Höhe erlebt

Der CDU-Ortsverband Kapellen machte jetzt seinen schon in 2020 geplanten Ausflug nach Frankfurt. Beim ersten Zwischenstopp in Bonn konnten die Teilnehmer auswählen, ob sie das „Haus der Geschichte„ besuchen oder an eine Stadtrundfahrt durch Bonn teilnehmen wollten. Bei einem weiteren Zwischenstopp in Bad Breisig konnte man sich mit Sauerbraten und Klößen stärken, um danach nach Frankfurt weiter zu fahren. Dort wurde der Gruppe bewusst, dass sie an einem Freitag, den 13., unterwegs waren, denn das Hotel hatte Stromausfall. Nach dem Einchecken ins Ersatzhotel ging es in die Äppelwoi-Gaststätte „Zum gemalten Haus“ um in einer geselligen Runde zusammen einen schönen Abend zu erleben.