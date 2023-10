Gelderns neuer Schulentwicklungsplan Schülerzahlen in Geldern steigen weiter

Deutlich entspannter als in den vergangenen Jahren könnte es in Geldern in den nächsten Jahren in Sachen Schulpolitik laufen. Der neue Schulentwicklungsplan sieht jedenfalls bei steigenden oder stabilen Schülerzahlen keine der Schulen im Stadtgebiet in Gefahr. Zu klären ist derzeit nur, ob die Zügigkeit der beiden Gymnasien in der Stadt nicht grundsätzlich auf jeweils vier Züge erhöht werden sollte, um allen Nachfragen gerecht werden zu können. In der Vergangenheit war man in Geldern davon ausgegangen, mit insgesamt sieben Zügen klarkommen zu können. Der Schulausschuss wird dieses Thema in einer Sondersitzung am 18. Oktober beraten.