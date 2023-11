Heimat- und Förderverein geht neue Wege Jugendausschuss in Pont gibt sein Debüt

Die Wünsche und Ideen der Jugendlichen stehen dabei im Vordergrund und werden beim ersten Kennenlerntreffen besprochen. Dazu sind alle Ponter Kinder und Jugendlichen von der 6. Klasse bis zum 19. Lebensjahr eingeladen, am Samstag, 18. November, ab 16 Uhr zum Haus der Vereine in Pont zu kommen. Für Snacks und Getränke ist gesorgt, unter anderem in Form von frischen Waffeln.