Musikverein Pont in Sevelen und Pont Kirchenkonzerte stimmen auf den Advent ein

Der Musikverein Pont lädt zu den diesjährigen Adventskonzerten ein. Die Musiker kündigen einen besinnlichen Nachmittag voller musikalischer Klänge und weihnachtlicher Stimmung an. Die Konzerte finden am Sonntag, 3. Dezember, in der Sankt-Antonius-Kirche in Sevelen und am Sonntag, 10. Dezember, in der Sankt-Antonius-Kirche Pont, jeweils um 17 Uhr, statt. Der Einlass ist ab 16.30 Uhr.