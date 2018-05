Wachtendonk : Was der Kindertreff im Juni bietet

Wachtendonk Mit dem Kochen von Marmelade beginnen die speziellen Juni-Angebote im Kindertreff Wankum im Haus Schulhof 3. Die Marmeladenmacher ab sechs Jahren treffen sich am Montag, 4. Juni, von 16.15 bis 18 Uhr. Ein Kickerturnier für ab Sechsjährige findet am Freitag, 8. Juni, von 16.15 bis 18 Uhr statt. In Kleingruppen Wankum erkunden, das steht für Kinder ab sechs Jahren am Freitag, 15. Juni, von 16.15 bis 18 Uhr auf dem Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einen Kescher sollten Kinder ab sechs Jahren zum Treffen am Montag, 18. Juni, von 16.15 bis 18 Uhr mitbringen. Salate für das Grillen zubereiten können die Teilnehmer am Donnerstag, 21. Juni, von 16.15 bis 18 Uhr (ab sechs Jahre). Ein Tag später wird zur selben Zeit gegrillt. Riesenseifenblasen werden produziert von Kindern ab sechs Jahren am Montag, 25. Juni, ab 16.15 Uhr. Kinderkino mit selbst gemachtem Popcorn beginnt am Dienstag, 26. Juni, für Kinder ab sechs Jahre um 16.15 Uhr.

Jeden Dienstag (außer in den Ferien) findet das Bewegungsangebot "KiSt" in der Zeit von 14.45 bis 16 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Wankum für Kinder im Grundschulalter statt. Es ist für diese Veranstaltung keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist vor der Turnhalle. Wichtig: Sportbekleidung und Hallenschuhe nicht vergessen.

Für alle Altersgruppen werden Gesellschaftsspiele, Bewegungsspiele/freies Spiel, Tischtennis und Kicker geboten. Für ältere Kinder und Jugendliche stehen auch ein Billardtisch und eine Musikanlage zur Verfügung.



Holthausen : Stadt schließt Kindertreff jetzt doch

zurück

weiter

Der Kindertreff Wankum ist für alle Kinder und Jugendlichen ab sechs Jahren (oder ab Schulkind) von Montag bis Freitag von von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Alle Angebote im Kindertreff sind kostenfrei.

(RP)