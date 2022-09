Jose Luis Corral predigte in der Gemeinde St. Peter und Paul : Bischof aus Anatuya besucht Straelen

Straelen Jose Luis Corral predigte in der Gemeinde St. Peter und Paul. Seit 1964 gibt es enge Kontakte zwischen dem Niederrhein und dem Bistum in Argentinien.

„Sein Lächeln war ansteckend“, fasst Hans Rütten seine Eindrücke vom Besuch des neuen Bischofs aus Anatuya in Straelen zusammen. Große Freude habe beim Empfang des Bischofs aus Argentinien in der Gemeinde St. Peter und Paul geherrscht.

In der Feier des Pontifikalamtes in Konzelebration mit Pfarrer Ludwig Verst, Diakon Holger Weikamp und Pater Heinz Schneider (SVD), der den Bischof begleitet, zeigte auch Bischof Jose Luis Corral seine Zufriedenheit über das Treffen. Seit August 2019 ist er im Amt und hat wiederholt den Wunsch zu dieser Begegnung geäußert. Dies machte er auch in seiner Predigt deutlich.Erfreulich war auch der Besuch der Pastoralreferentin Karola Brüker aus Kleve, die etwa sieben Jahre in der Diözese Anatuya tätig war und die Kontakte organisierte und begleitete.