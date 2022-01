Viele Veranstaltungen in der Blumenstadt : Straelen plant 2022 wieder ein Stadtfest

Viele Veranstaltungen in der Blumenstadt

Auf eine volle Innenstadt hofft das Stadtmarketing-Team beim Straelener Stadtfest 2022. An dem Programm wird gerade gearbeitet. Foto: Wensierski, Siegfried (siwe)

Straelen Das Team vom Stadtmarketing hofft darauf, dass die Corona-Pandemie abflaut und vieles wieder möglich ist. Im Mai soll das 10. Blumenmädchen gekürt werden. Eine neue Imagebroschüre soll herausgegeben werden.

Im vergangenen Hochsommer feierte ein Straelener Wahrzeichen runden Geburtstag: Die „grüne Couch“ wurde 20. Das überdimensionale Möbel spielt auch eine Rolle in den Planungen für das Straelener Stadtmarketing für das neue Jahr, um die Blumenstadt noch bekannter zu machen und noch mehr Besucher anzulocken. Ein kleines Jubiläum gibt es dabei für ein weiteres „Werbemittel“ der Straelener zu begehen: für das Blumenmädchen.

Gesucht wird die Nachfolgerin für Lisa Stienen, deren Amtszeit wegen der Corona-Pandemie auf zwei Jahre ausgedehnt wurde. „Wir küren dann das 10. Blumenmädchen“, sagte Christina Beckers vom Büro für Tourismus und Stadtmarketing. Das soll traditionell auf dem Frühlingsblumenmarkt geschehen, der am Sonntag, 7. Mai, stattfinden soll und wegen der runden Blumenmädchen-Zahl größer als gewohnt geplant ist.

Was Abteilung Stadtmarketing und Tourismus bei der Stadtverwaltung Straelen

Nach der pandemiebedingten Zwangspause soll es 2022 einen Neustart für das Stadtfest geben. Nachdem sich der Verkehrsverein als Veranstalter zurückgezogen hatte, sollte das Event in ursprünglicher Form durchgeführt werden. Dann kam Corona dazwischen. Jetzt werde das Konzept umgesetzt, so Christina Beckers unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Regeln das zulassen. Das heißt: ohne ein vorgeschaltetes „Couch and Concert“-Event, ohne Eintritt für den Markt. „Individuell und kleiner“, beschrieb die Fachfrau aus dem Rathaus den Charakter des Stadtfestes, das unter dem Titel „Stroelse Sommer“ für den 1. bis 3. Juli terminiert ist.