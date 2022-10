Theatergruppe des Nieukerker Heimatvereins : Mundart-Bühne wird zum „Gefängnis“

Die Schauspieler des Nieukerker Mundart-Theaters des Heimatvereins Nieukerk (v. l.) Kathi Quinders, Markus Smeets, Carolin Joisten, Melanie Euchler, Beate Seliger, Tim Keysers, Erwin Baetzen, Hans Onkels (es fehlt: Doris Keysers). Foto: Heimatverein Foto: Heimatverein Nieukerk

Nieukerk In sechs Vorstellungen wird das Stück „In’e Pot es (g)en Kaamer free“ im Nieukerker Adlersaal gespielt. Peter Völker übersetzte das Original („Im Knast ist (k)ein Zimmer frei“) von Jonas Jetten in den regionalen Dialekt Vogteier Platt.

Zum 26. Mal präsentiert das Mundart-Theater des Nieukerker Heimatvereins ein Theaterstück im Vogteier Platt. Nach der ersten Vorstellung im Jahr 1995 hat sich das seit Jahren über die Ortsgrenzen hinaus beliebte Theater einen Namen gemacht und ist ein fester Bestandteil im jährlichen Veranstaltungskalender.

In gewohnter Manier wird in sechs Vorstellungen das Stück „In’e Pot es (g)en Kaamer free“ auf der Bühne des Nieukerker Adlersaals gespielt. Peter Völker (verstorben 2017) übersetzte das Original („Im Knast ist (k)ein Zimmer frei“) von Jonas Jetten in den regionalen Dialekt. Die Überarbeitung erfolgte durch Tim Keysers.

Info Verstärkung ist immer willkommen Mitmachen Die Theater-Gruppe sucht immer Verstärkung. Auskunft bei Tim Keysers, Telefon 0157 71216011.

In der verrückten Komödie geht es in drei Akten um eine kleine Polizeistation auf dem Lande, wo ein Raum schon seit Jahren leer steht. Früher diente er als Gefängniszelle für Kleinganoven. Polizeihauptwachtmeister Jakob Müller arbeitet nicht nur in dieser Station, er wohnt auch dort mit seiner Frau Gertrud. Weil der Raum jetzt schon so lange nicht mehr genutzt wird, haben die Müllers beschlossen, diesen Raum zu einem Wohnzimmer umzubauen. Gesagt, getan! Wie der Zufall es will, sind zurzeit im Gefängnis in Pont alle Zellen belegt. Der Polizeipräsident erinnert sich jetzt wieder an die kleine Zelle bei Polizeihauptwachtmeister Müller. Er ordnet an, dass drei Kleinganoven – ein Heiratsschwindler, ein Taschendieb und ein Verkehrssünder – sofort in dieser Zelle untergebracht werden. Jetzt ist guter Rat teuer, da Gertrud auch noch ihre Landfrauen eingeladen hat. Als dann noch das Gerücht von einem Millionengewinn der Müllers in Umlauf ist, beschließen die Müllers, ihre Gefangenen als Bedienstete auszugeben. Das riskante Spiel beginnt.

Das Stück wird aufgeführt am Freitag, 18. November um 19.30 Uhr, am Samstag, 19. November um 19.30 Uhr, am Sonntag, 20. November um 17 Uhr (ab 15 Uhr gibt es zudem Kaffee und Kuchen), am Freitag, 25. November um 19.30 Uhr, am Samstag, 26. November um 19.30 Uhr und am Sonntag, 27. November um 17 Uhr (ab 15 Uhr wieder mit Kaffee und Kuchen).