Korn- und Likörspezialitäten aus der Region „Brüdergeist“ bekommt ein neues Zuhause

„Hier soll dann die Destille stehen und hier der Tresen“, sagt Timo Looschelders. „Eher die Bar“, korrigiert der ältere Bruder Lars. Noch stehen die beiden inmitten eines großen Raums, ähnlich einer alten Scheune, die einer Renovierung bedarf. Mit dem Anstrich wurde schon begonnen, ansonsten ist die Halle leer. Die Brüder können sich aber schon bildlich ausmalen, wie es hier in Rahm einmal aussehen soll. Was ehemals ein Laden für Pferdezubehör war, wird nun das „Zuhause“ des Unternehmens Brüdergeist GmbH. Hier soll nicht nur an neuen Korn- und Likörsorten rumgetüftelt werden, sondern und insbesondere sollen im Ladenlokal auch die hauseigenen Produkte vermarktet und Tasting-Abende angeboten werden. Mit der Ladeneröffnung wird ein weiterer Meilenstein des Start-ups erreicht.