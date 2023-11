Gedenkfeiern am Volkstrauertag Hoffnung auf Frieden in der Welt

In Geldern treffen sich die Teilnehmer um 11.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Friedhofskapelle an der Krefelder Straße. Dort beginnt ein Schweigemarsch zum Ehrenmal. Musikalisch begleiten der Kirchenchor der katholischen Kirche und der Musikverein „The Mood Trumpets“ Geldern die Feierlichkeiten. Die Vereinsgemeinschaft Hartefeld, Vernum, Poelyck gestaltet die Gedenkfeier am Ehrenmal neben dem „Alten Pfarrhaus“ in Hartefeld, die nach der heiligen Messe beginnt. In Kapellen lädt der Tennisclub die Teilnehmer um 10 Uhr zum Treffen an der Kirche ein. In Lüllingen bereitet die Sankt-Rochus-Bruderschaft die Gedenkfeier vor, die nach der heiligen Messe beginnt. Ebenfalls nach der Messe wird in Walbeck der Kriegsopfer gedacht. Dort organisiert die St.-Antonius-Sebastianus-Bruderschaft die Veranstaltung. In Veert treten die Vereine auf Einladung der Kyffhäuser-Kameradschaft nach der heiligen Messe an, um zum Ehrenmal auf dem Veerter Friedhof zu ziehen. In Pont findet die Gedenkfeier bereits am Samstag, 18. November, statt. Dort treffen sich die Teilnehmer nach der Messe zum Wortgottesdienst in der Kirche. Ausrichter ist der Heimat- und Förderverein Pont.