Kulturkreis Wachtendonk Französische Chansons und deutsches Songwriting

Noémi Schröder et les Ricochets kommen nach Wachtendonk. Die fünf Vollblut- Musiker verbinden ihre Leidenschaft für französische Chansons und deutsches Songwriting. Frontfrau Noémi Schröder, sonst Sängerin und Schauspielerin, Sprecherin und noch einiges mehr, gibt mal tragisch französisch die Piaf, dann singt sie wieder keck von schlechten One-Night-Stands, muss „dringend die Welt retten“ hat dabei aber „vergessen zu vergessen“. Dabei wechselt sie vom Deutschen ins Französische. Aus dem Kaleidoskop von Geschichten und unterschiedlichsten Musikstilen kristallisiert sich am Ende des Abends der ganz eigene Stil von Noémi Schröder et les Ricochets heraus: meist frech und überraschend, aber auch melancholisch und nachdenklich.