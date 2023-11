Kreativmarkt und Konzert Advent im Klostergarten von St. Bernardin

Kapellen · In der Wohnanlage St. Bernardin wird am zweiten Adventswochenende ein Kreativmarkt angeboten. Am Sonntag gibt es zudem ein großes Musikprogramm.

22.11.2023 , 04:41 Uhr

Auch der Chor Cantimo singt wieder zum Advent in Kapelle der CWWN-Wohnanlage. Foto: Fischer, Armin (arfi)

In Kapellen heißt es zum zweiten Adventswochenende „Advent im Klostergarten“. Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der CWWN-Wohnanlage für Menschen mit Behinderung St. Bernardin mit der Vereinsgemeinschaft von Kapellen. Ort ist die Gartenanlage von St. Bernardin. Der Markt findet zum 6. Mal statt, aber erstmalig öffnet er auch am Samstag und nicht nur am Sonntag seine Pforten. Die Stände bieten unter anderem an: Töpferarbeiten, weihnachtliche Deko, Schmuck, Handarbeiten, Bastelarbeiten aus Holz und Papier, Liköre, Marmeladen und vieles mehr. Neben einer Cafèteria werden Speisen und Getränke angeboten: Glühwein, Champignons, Reibekuchen, Grillwürstchen und vieles mehr. Der Kreativmarkt ist am Samstag, 9. Dezember, von 17 bis 20.30 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 18 Uhr, geöffnet. In der Kirche von St. Bernardin gibt es am Sonntag zudem ein knackiges Programm: Neben dem Musikverein Concordia Kapellen singen der Chor Cantiamo und der Kirchenchor. Nachmittags treten die Kinder des Offenen Ganztags der Mariengrundschule Kapellen auf. Das Programm wird abgerundet durch den Auftritt des Schulorchesters des Friedrich-Spee-Gymnasiums Geldern „SPEEzial“ unter der Leitung von Philipp Oerding. Thomas Wilmsen, Leiter in St. Bernardin: „Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende, viele Besucher und tolle Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung.“

(möw)