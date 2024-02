Abschlussvorstellung der Theaterwerkstatt Haus Freudenberg Bundestagspräsidentin und Fußballstar feiern mit den Schauspielern

Die kleine Tournee der Theaterwerkstatt von Haus Freudenberg hat am Sonntag bei der Vorstellung im Kevelaerer Bühnenhaus ihr Ende gefunden. Rund 3000 Zuschauer besuchten innerhalb von neun Tagen die fünf Vorstellungen in den Schauspielhäusern in Geldern, Kleve und Kevelaer und ließen sich von dem Stück „20.000 Meilen unter dem Meer“ begeistern.