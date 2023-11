Alle Vereine machen mit Aldekerker Adventsmarkt geht in die zweite Runde

Der Aldekerker Adventsmarkt geht nach der erfolgreichen Premiere in die zweite Runde. 2022 waren die Organisatoren von der großen Zahl der teilnehmenden Vereine überrascht worden. Nun wollen sie an den Erfolg anknüpfen. Weihnachtlich wird es im Dorf am Samstag, 2. Dezember, von 11 bis 19 Uhr auf dem Kirchplatz.