Unternehmerfrühstück der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve Gute Noten für Straelens Wirtschaft

Er führte aus, wie die Stadt Straelen durch gezielte Maßnahmen dafür sorgt, bei diesen großen Herausforderungen zu unterstützen. Der Gewerbesteuerhebesatz von 370 sei unverändert geblieben und damit der fünftniedrigste Satz in Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten konnte in den vergangenen Jahren um fast 2400 Arbeitsplätze auf jetzt 9130 gesteigert werden. Damit verfügt Straelen über eine Arbeitsplatzdichte von 514 pro 1000 Einwohner – der mit Abstand höchste Wert im Kreis Kleve. Bei der Entwicklung der Gewerbeflächen am Standort konzentriere man sich derzeit auf die Erweiterung des Gewerbegebietes Hetzert, bei dem Ende 2023 die Erschließung und Vermarktung beginnen soll. Ansonsten sei momentan keine vermarktbare Fläche verfügbar. Besondere Freude empfand der Bürgermeister, als er die aktuellen Ergebnisse einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln präsentieren konnte. Hier zeigte sich, dass Straelen beim Niveauranking insbesondere in den Teilbereichen Wirtschaft und Arbeiten punkten konnte. Damit belegte Straelen den zehnten Platz im nordrhein-westfälischen Vergleich und ist von allen 16 Städten und Gemeinden im Kreis Kleve am besten bewertet worden. „Das macht uns stolz und ist ein Ansporn“, so Kuse.