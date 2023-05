Fokus auf Kleinkinder und Kinder mit Behinderung legen BVK fordert für Kerken ein Spielplatzkonzept

Die Bürgervereinigung in Kerken will die Spielplätze in der Gemeinde Kerken zu inklusiven und altersgerechten Begegnungsräumen entwickeln. „Als Vater von zwei kleinen Kindern erlebe ich selbst, dass unsere Spielplätze oftmals keine adäquaten Angebote für die Jüngsten unter uns bereithalten“, erklärt Michael Molderings, Mitglied der BVK-Fraktion. „Das muss sich ändern. Unsere Spielplätze müssen ein Ort für alle Kinder sein, unabhängig von Alter oder körperlichen und geistigen Fähigkeiten.“