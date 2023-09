Sondersitzung des Rates in Kerken Kerken will nicht Teil des Naturparks Schwalm-Nette werden

Der Rat der Gemeinde Kerken hat in seiner Sondersitzung am Dienstag die Erweiterung des Naturparks Schwalm-Nette abgelehnt. Viele Ratsmitglieder befürchteten weitere Einschränkungen der Landwirtschaft, die bereits heute durch die überbordende Bürokratie sehr unter Druck stehe. Bürgermeister Dirk Möcking und seine Verwaltung hatten sich in einer umfangreichen Vorlage für die Erweiterung ausgesprochen. Die intensivere Anbindung an den Naturpark und dessen Entwicklung erscheine „in jedem Fall zukunftsorientiert, nachhaltig und lohnend“. Sie passe in das kommunale Klimaschutzkonzept von Kerken und berücksichtige besonders die Themen Nachhaltigkeit, Ökologie, Wasser und Bildung.