Besonderer Rekordwurf beim Club „Die Erste“ Walbeck ist die Kegelhochburg

Wer weiß, hätte Major Dr. Klein-Walbeck vor rund hundert Jahren das weiße Edelgemüse nicht ins Spargeldorf gebracht, hieße es heute vielleicht „Kegeldorf Walbeck“. Denn dass der Volkssport Kegeln, wie oft zu lesen ist, ein Auslaufmodell sei, davon ist man im Dorf an der Grenze meilenweit entfernt. Auf sieben Kegelbahnen schieben die Walbecker Woche für Woche eine mehr oder weniger ruhige Kugel, verteilt sind diese auf vier Gaststätten. Falls sich die Wirte nicht verzählt haben, sind es genau 100 Clubs, die regelmäßig in geselliger Runde am langen Kegeltisch ihrem Hobby frönen. Sportkegler befinden sich nicht unter den Clubs, nach guter alter Väter Sitte geht’s nach dem Motto: „Wer Bier trinken kann, kann auch kegeln“, auf die Vollen. Dass es in Walbeck noch so viele Bahnen gibt, liegt auch daran, dass ehemalige Kneipen wie das „Steakhaus“ oder der „Mühlenhof“ nach der Umstellung auf einen reinen Restaurantbetrieb ihre Kegelbahnen weiterführen. Markus Brauwers, Besitzer vom Mühlenhof, hat sich mit den Keglern arrangiert. „Die Clubs fangen jetzt früher an, dann geht es maximal bis 23 Uhr, das passt dann mit den Zeiten unseres Restaurantbetriebes“. Spitzenreiter in Sachen Kegelclubs ist „Haus Eyckmann“, das momentan 53 Clubs beherbergt, verteilt allerdings auf drei Bahnen, die vor allem am Wochenende im Vollbetrieb laufen. „Durch das Kneipensterben in umliegenden Orten haben wir auch viele Clubs aus dem Umland gewonnen. Neben vielen alteingesessenen Keglern ist auch die junge Generation gut vertreten“, sagt Seniorchef Josef Eyckmann.