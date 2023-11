Briefe kommen nicht an Hoher Krankenstand bremst die Post aus

Dass der Postmann zweimal klingelt, erlebt man in Geldern in diesen Tagen so gut wie gar nicht. Dabei wäre den meisten egal, ob er klingelt, er soll nur die Briefe in den Kasten stecken. In den sozialen Medien häufen sich die Klagen, auch unsere Redaktion erreichen vermehrt E-Mails von empörten Bürgern. Eine Sprecherin von DHL bestätigt, dass es in Geldern im Moment massive Probleme gibt. Gründe seien neben der zunehmenden Zahl von Sendungen vor Weihnachten ein sehr hoher Krankenstand in Geldern. Ein spezieller Fall sei zudem das Barbaraviertel.